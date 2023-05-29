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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة ينعي حمدي إبراهيم

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمد حمدي إبراهيم الأستاذ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعميد كلية الآداب سابقا، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق .

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وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيد، وأسرة كلية الآداب والمجتمع الأكاديمي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. 

ونوه رئيس جامعة القاهرة بإنجازات الدكتور محمد حمدي إبراهيم وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

حمدي إبراهيم في سطور

يذكر أن الدكتور محمد حمدي إبراهيم شغل منصب عميد كلية الآداب سابقًا، ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، ويعتبر الراحل أحد أبرز مترجمى اليونانية. 

وخلال مسيرة الدكتور محمد حمدي إبراهيم المهنية تولى عددا من المناصب منها رئاسته لقسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومقررا للجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عضويته بعدة لجان داخل المجلس. 

ونشر للدكتور محمد حمدي إبراهيم أكثر من 75 عملًا بحثيًا بما في ذلك كتب وترجمات من اليونانية واللاتينية بالإضافة إلى الإنجليزية. 

وقدم الدكتور محمد حمدي إبراهيم العديد من الترجمات من أبرزها ترجماته للشاعر اليوناني الشهير "كفافيس". 

كما قدم الدكتور محمد حمدي إبراهيم أيضا ترجمات "حياة ألكسيس زوربا ومغامراته" لنيكوس كازانتزاكيس، وشوكة في الفؤاد حياة الفريق إسماعيل باشا، والضفة الغربية من النيل لبيرسا كوموتسى. 

كما قدم الدكتور محمد حمدي إبراهيم مختارات من الشعر اليوناني الحديث، الباقة اليونانية: أربعون زهرة من بستان الشعر اليوناني الحديث، وموسوعة كمبريدج في النقد الأدبي: المجلد الثاني: العصور الوسطى. 

ومن أعمال الدكتور محمد حمدي إبراهيم الأخرى أيضًا: آثار اليهود القديمة، الأدب السكندري، نظرية الدراما الإغريقية. 

وحاز الدكتور محمد حمدي إبراهيم على عدة جوائز من بينها: دكتوراه شرفية من جامعة بانتيون بأثينا 2019، وجائزة الدولة للتميز في الأدب من وزارة الثقافة عام 2006. 

وحصل الدكتور محمد حمدي إبراهيم على جائزة التميز للابتعاث في مجال الأدب، وجائزة التميز من جامعة القاهرة في الدراسات اللغوية والأدبية وهى أعلى جائزة تمنحها جامعة القاهرة في العلوم الإنسانية.

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