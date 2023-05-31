اجتماع موسع للمجلس التنفيذي استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بابوتشت

شارك الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣، في اجتماع المجلس التنفيذي والمنعقد داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والذي ترأسه سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت، وبحضور مديري الإدارات والمصالح الحكومية داخل نطاق المركز.

وطالب مدير عام الإدارة خلال مشاركته جميع الإدارات برفع حالة الإستعداد القصوي أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر لها ان تنطلق يوم ١٢ يونيه ٢٠٢٣ والتنسيق التام مع الإدارة التعليمية لتجنب حدوث اي مشكلات أثناء تأدية الإمتحانات.

وبحث وزيري كافة السبل مع مديري الجهات المعنية لعدم قطع الكهرباء والمياه والاتصالات بالمناطق التي يوجد بها لجان أثناء إجراء الامتحانات وإمكانية توفير مولد كهرباء في حالة حدوث عطل مفاجى يؤدي لقطع التيار الكهربائي.

وكلف الصحة والإسعاف بالتواجد المستمر للتعامل مع اية مواقف طارئة طوال فترة الامتحانات، واضاف انه تم إنشاء غرفة عمليات بإلادارة التعليمية للتواصل مع جميع الإدارات لحل اي مشكلات، قد تطرأ أثناء تأدية الإمتحانات والعمل على حلها فورا علي مدار الساعة.

يأتي ذلك في اطار حرص الإدارة التعليمية علي التنسيق التام بين الجهات المعنية لضمان اتخاذ كل الإجراءات، بما يضمن سير الامتحانات بانتظام وتأديتها علي اكمل وجه.