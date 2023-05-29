“أبطالنا" مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر

أطلق مجموعة طلاب من إعلام الأزهر موقع رياضي يحمل اسم أبطالنا ضمن مشروعات تخرج هذا العام 2022/2023، يقدم تغطية لكل ما يتصل بالرياضات الفردية الأولمبية، ويعمل على توعية المجتمع بأهمية الرياضة بجميع أنواعها، وإبراز أبطال الرياضات المختلفة.

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى تسليط الضوء على احوال الرياضات الفردية في مصر والتي لم تحظى بالتغطية الكافية من وسائل الإعلام المحلية، وتغطية اخبار أبطلها الذين ينافسون على رفع العلم المصري عالياً في كبرى البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية .

وجاءت فكرة المشروع من وحي إلهام الطلاب بناءاً على ما لاحظوه من عدم أخذ هذه الرياضات القدر الكافي من الاهتمام من جانب وسائل الإعلام المحلية؛ فعمل الفريق على إخراج هذه الفكرة إلى النور بتصميم الموقع وتقسيمه إلى 10 أقسام تضم عشر رياضات فردية تم انتخابها من بين أكثر من 30 رياضة فردية، بالإضافة إلى قسم يضم أهم الأخبار والتقارير عن باقي الرياضات الفردية.

مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر

وتم الاختيار وفق عددٍ من المعايير حددها الأعضاء، لتأتي المعالجة بمجموعة من الأخبار والتقارير والحوارات والمقالات التي تؤيد وتدعم الفكرة الرئيسية ل "إبطالنا"، حيث يتناول المشروع كلاً من رياضة التايكوندو، التنس الأرضي، تنس الطاولة، الكاراتية، السباحة، الجمباز، سلاح المبارزة، الكاراتية، رفع الأثقال، كمال الأجسام، ويتكون فريق العمل من 10طلاب من الفرقة الرابعة بقسم الصحافة والنشر هم؛ معاذ حسن، محمد عزام، عمرو عمر، مصطفى رفعت، هيثم ابو النعمان، محمد عجيز، عمرو محمد، عبدالرحمن الوزير ، مصطفى عادل، محمود صبحي. بإشراف الدكتور محمد أبو زهرة.

جدير بالذكر أن إعلام الأزهر تقدم كل عام مجموعة مشاريع لطلابها من أقسامها الثلاثة "الصحافة والنشر، الإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة" تنافس وبقوة كليات واقسام الاعلام في جميع الجامعات المصرية.

كلية إعلام الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشفهي والتخلفات

قام الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليتي: الشريعة والقانون، وأصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا، تضمنت المرور على لجان الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم الموثقة من خلال أجهزة الحاسب الآلي؛ للاطمئنان على الطلاب، إضافة إلى ذلك قام نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات التخلفات بالفرقتين: الأولى والثانية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا.