مخاطر الخلع المبكر لأسنان الأطفال.. ندوة بصحة قنا

عقدت إدارة الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم الخميس، ندوة طبية بالمشروع الأوروبي بمدينة قنا، حول مخاطر الخلع المبكر لأسنان الأطفال.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن أن الندوة تناولت التوعية بضرورة الإهتمام بالتنظيف الدوري للأسنان للأطفال وضرورة البعد، عن تناول السكريات بكميات كبيرة وتأثير ذلك علي الأسنان لدي الأطفال.

وأضاف تاوضروس، أن الندوة شملت التوعية نحو ضرورة تناول منتجات الألبان للأطفال وأهمية ذلك في تقوية البنية العظمية للأطفال وحمايتهم من تسوس الأسنان.

عقد الندوات التثقيفية المختلفة حول أمراض الأسنان في قنا

فيما أوضح الدكتور محمد الشحات مدير عام إدارة الأسنان أن الندوة التي قدمها الدكتور عمرو أيمن طبيب الأسنان بالإدارة، أوضحت أفضل المواعيد لعمل تقويم لأسنان الأطفال وكذلك الطريقة الصحيحة لغسل وإستخدام فرشاة الأسنان للأطفال.

مشيرا إلى استمرار عقد الندوات التثقيفية المختلفة حول أمراض الأسنان وطرق علاجها، وذلك بالعديد من مراكز المحافظة.