وحدة سكنية لحالة قاسية

أرملة مريضة بضعف الإبصار واسترجاع بالمرىء وروماتويد وألم مستمر بالعظام وبالأخص فى أيام الشتاء ولدى ابن من زوجى المتوفى وبعد وفاة الزوج لا يوجد سكن خاص بى أنا وابنى ومقيمة بصفة مؤقتة بشقة ابن الزوج من زوجة أخرى ومهددة بالطرد فى أى وقت وكل مورد رزقى معاش «تكافل وكرامة» 325 جنيها وغير قادرة على إيجار شقة قانون جديد.

أناشد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان تخصيص وحدة سكنية ضمن الحالات الأولى بالرعاية الحالات القاسية.

انتصار فتحى عبدالخالق فارس

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