نشرة التوك شو.. موعد زيادة الأجور والمعاشات ومصر تجني الثمار

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أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن البعض يروج إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين من مقدمة لارتفاع الأسعار، وهذا أمر غير صحيح.

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وجدي زين الدين: زيادة الأسعار بعد قرارات السيسي غير صحيح (فيديو)

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إنه بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في إبريل المقبل، ستبدأ مرحلة مختلفة عما سبق.

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وجدي زين الدين: مصر تبدأ مرحلة مختلفة بعد أداء السيسي اليمين بإبريل

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف الحرب في غزة.

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وجدي زين الدين: جهود مصر مستمرة لوقف حرب غزة وعودة الهدوء للبحر الأحمر

كشف الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، الفارق بين المصريين في الأحياء الراقية ونظيرتها الشعبية.

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حسن مكاوي: الضغوط الاقتصادية قللت الروابط الاجتماعية بين أهالي الأحياء الشعبية

أكد باولو فون شيراك رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن، أنّ قطاع غزة أصبح مكانا غير قابل للحياة، بعد جرائم الاحتلال وتدميره للمباني والطرق في القطاع.

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رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن: ما يحدث في غزة مروع (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين، مثل زيادة الأجور والمعاشات.

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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إضافة 902 منفذ لبيع السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية ليصل الإجمالي إلى 7 آلاف منفذ.

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التنمية المحلية: إضافة 902 منافذ لبيع السلع ليرتفع الإجمالي لـ7 آلاف (فيديو)

قال أيمن ياسين، الخبير الاقتصادي، إن هناك 5 اقتراحات لحل مشكلة الدولار في مصر، أبرزها عدم شراء الدولار من السوق السوداء وادخاره، موضحاً أن المصريين قاموا بشراء مليارات الدولارات من السوق السوداء مؤخراً، بالإضافة لشراء المنتجات المصرية بدلاً من المستوردة، والتركيز على زيادة الصادرات .

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اقتصادي يقدم 5 اقتراحات لحل مشكلة الدولار في مصر

حذر الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، من ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية جديدة برفح، بعدما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء مصير السكان المدنيين بسبب تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو رفح.

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قيادي بحركة فتح يحذر من جرائم إبادة جماعية جديدة في رفح (فيديو)

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التقى مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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التنمية المحلية: عرض إنجازات مصر في المنتدى الحضري العالمي (فيديو)

أشاد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية مؤكدًا أنه جاء منسجما ومتطابقا مع موقف الشعب الفلسطيني.

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مستشار رئيس فلسطين: موقف مصر حجر الزاوية في إفشال مخطط الصهاينة (فيديو)

أكد الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة بسبب حربه على قطاع غزة من الناحية الاقتصادية والبشرية والأسلحة، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف حتى الآن.

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أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال تكبد خسائر فادحة في حرب غزة (فيديو)

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الدولة خلال السنوات الماضية صنعت بنية تحتية ضخمة والمرحلة الحالية "مرحلة جني الثمار".

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وجدي زين الدين: مصر دخلت مرحلة جني الثمار وتوطين الصناعات الكبرى (فيديو)

علق الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين.

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وجدي زين الدين يكشف طريقة توفير الدولة لـ 200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية (فيديو)

أكد الرئيس الأوكرانى زيلينسكي إن الجيش الأوكراني أثبت في 2023 أنه قادر على استعادة السيطرة جوا لكنه فشل في تحقيق أهدافه على الأرض، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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زيلينسكي: الجيش الأوكراني أثبت قدرته على استعادة السيطرة جوًا

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك أكثر من 35 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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أكثر من 35 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحث مع ملك الأردن عبدالله الثاني في واشطن الإثنين المقبل الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لحل دائم للأزمة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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بايدن وملك الأردن يبحثان الإثنين المقبل أوضاع غزة

وجه المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، رسالة للشعب المصري، قائلاً: "مصر لديها مخزون استراتيجي من جميع السلع يكفي لمدة لا تقل عن 5 شهور، والدولة رصدت مبالغ هائلة لزيادة المخزون الاستراتيجي من كل السلع، وعلى عهدتي السلع ستكون متوفرة في رمضان بكميات كبيرة جدًا، والأسعار ستكون مخفضة".

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عبد المنعم خليل يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأسعار في رمضان

أكدت الأمم المتحدة، أن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمبانى فى قطاع غزة لإقامة منطقة عازلة يعد جريمة حرب، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل للمباني في غزة جريمة حرب