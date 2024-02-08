نشرة التوك شو.. قرارات السيسي بزيادة الأجور وحقيقة تحرير سعر الصرف

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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يفاجئ الشعب المصري بتوجيهاته لحماية الأسر المصرية لا سيما أنها تأتي قبل شهر رمضان.

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خبير اقتصادي يكشف حقيقة التمهيد لتحرير سعر الصرف بقرارات رفع الأجور.. فيديو



كشفت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، أسباب اعتراضها على ترميم هرم منكاورع ووصفها عملية الترميم بأنه ليس مشروعا إنما «تبليط الهرم».

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أستاذ آثار تحذر من ترميم هرم منكاورع.. خطر كبير (فيديو)



قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ينتصر للعامل المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعملها الجميع، معقبا:"الرئيس السيسي فاجأنا بقراراترفع الأجور التى أسعدتنا كممثلين عن العاملين.

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رئيس اتحاد عمال: قرارات السيسي بتحسين الأجور شملت كل الفئات (فيديو)



قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثمارى ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.

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متحدث الرئاسة: قريبا اتخاذ إجراءات فورية استكمالًا لقرارات دعم المواطن



قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، إن التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدر ب 180 مليار، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ مصر.

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الأكبر في تاريخ مصر.. المالية: 180 مليار تكلفة زيادات الأجور الجديدة (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحسين الأجور وزيادة الرواتب والمعاشات، أكدت انحيازه للمواطن المصري البسيط في ظل الظروف الحالية الصعبة.

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أحمد موسى مشيدًا بقرارات زيادة الأجور: المواطن في قلب وعقل السيسي (فيديو)



قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن هناك 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه، مضيفاً أن الرئيس السيسي ينحاز دائماً لأصحاب المعاشات.

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التأمينات: لن يتم صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات إلا بشرط (فيديو)



قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تستهدف أكبر عدد من الجاليات المصرية في مبادرة استيراد السيارات، مناشدة المصريين بالخارج سرعة المشاركة في المبادرة.

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وزيرة الهجرة تكشف عن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج (فيديو)



قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.

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محلية البرلمان: الرئيس السيسي وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

