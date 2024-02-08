الخميس 08 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وجدي زين الدين يكشف طريقة توفير الدولة لـ 200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية (فيديو)

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

علق الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين. 

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وقال خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس: "القرارات تمت دراستها بشكل جيد جدًا من أجل توفير 200 مليار جنيه، ومعناه أن الدولة المصرية تستعد لمرحلة جديدة في تاريخها".

استثمارات تدخل مصر خلال الفترة المقبلة

وأضاف: "القرارات الجديدة مربوطة بأكثر من عامل الأول أن الدولة المصرية التي صنعت بنية تحتية باتت على أهبة الاستعداد لاستقبال استثمارات كبرى في اتجاهات مختلفة"، موضحًا: "سيتم ضخ استثمارات ضخمة في الفترى القادمة".

وتابع: "مبلغ 200 مليار جنيه ضخم جدًا، والدولة هتجيبه من استثمارات ضخمة هتدخل البلاد خلال الفترة القادمة"، موضحًا أن مصر خلال السنوات الماضية صنعت بنية تحتية ضخمة والمرحلة الحالية لجني الثمار.

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