اقتصادي يقدم 5 اقتراحات لحل مشكلة الدولار في مصر

قال أيمن ياسين، الخبير الاقتصادي، إن هناك 5 اقتراحات لحل مشكلة الدولار في مصر، أبرزها عدم شراء الدولار من السوق السوداء وادخاره، موضحاً أن المصريين قاموا بشراء مليارات الدولارات من السوق السوداء مؤخراً، بالإضافة لشراء المنتجات المصرية بدلاً من المستوردة، والتركيز على زيادة الصادرات .

وأضاف ياسين خلال حواره على قناة القاهرة والناس ، أنه "كان يرجح فكرة الاستثمار في العقار أو الذهب أو البورصة بدلا من شراء الدولار ، لأن شراء الذهب أو العقار أرباحه أكثر من مكسب الدولار ".

وناشد أيمن ياسين، المصريين بضرورة الاستثمار في البورصة أو العقار أو الذهب بدلا من الدولار، لأن ارتفاع أسعار الدولار بسبب عدم ثبات سعر الدولار، مشددًا على أهمية توحيد سعر الدولار لضمان انتظام الأوضاع في الأسواق.