التنمية المحلية: عرض إنجازات مصر في المنتدى الحضري العالمي (فيديو)

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التقى مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أنه يوجد تنسيق بين الجانبين فيما يخص استضافة الوزارة للعديد من الفاعليات المحلية والدولية المهمة ودعم جهود الدولة المصرية في ملف التنمية الحضرية المستدامة.

وأوضح أن الوزير قدم الشكر لقيادات برنامج الأمم المتحدة على الدعم الذى يقدمه لمصر فيما يخص تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر "WUF12" ، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.

وشدد على ضرورة التنسيق على مدار الأسبوع بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة للخروج بالدورة القادمة بالقاهرة بصورة تليق باسم مصر.

وأشار إلى أنه سيجري عرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.

صورة تليق بمصر

وفي سياق متصل، أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، وجود تنسيق على مدار الأسبوع بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة للخروج بالدورة القادمة بالقاهرة بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية في استضافتها لقمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ.

وشار إلى أن جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنظيم هذا الحديث الهام تعمل كفريق عمل واحد لتخرج الدورة القادمة للمنتدى على أفضل شكل وتنظيم لبرنامج الهابيتات والحكومة المصرية.

وشدد اللواء هشام آمنة، على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم كل الدعم اللازم لإستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته القادمة بمدينة القاهرة وعرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسى.