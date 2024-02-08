مستشار رئيس فلسطين: موقف مصر حجر الزاوية في إفشال مخطط الصهاينة (فيديو)

أشاد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية مؤكدًا أنه جاء منسجما ومتطابقا مع موقف الشعب الفلسطيني.

وقال الهباش خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس: “جميعنا على قلب رجل واحد لرفض المؤامرة والخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وإفراغ الأرض من سكانها لتصفية القضية”.

وتابع: “ربما لا أبالغ في أن الموقف المصري، شكل مع الموقف الفلسطيني حجر الزاوية في إفشال الخطة، لأن الجيش الإسرائيلي ما يزال يحلم بتطبيق هذه المؤامرة ضد الشعب”.

المواقف العربية فضحت الرواية الإسرائيلية

وأوضح أنه لو جرى مقارنة المواقف الدولية وخاصة الغربية من بداية العدوان حتى اليوم، سنجد أنها كانت للاحتلال ولكن بعد موقف الدول العربية والإسلامية باتجاه تبني القضية الفلسطينية، والتي ساهمت في فضح الرواية الإسرائيلية وظهور الحقيقية، تغيرت نظرة بعض الدول الغربية، إلى درجة أن الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل والتي تتولى مسؤولية العدوان، لم تجد نتيجة من دعمها للكيان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن قادة الاحتلال، يتحدثون أن وقف المساعدات الإنسانية والإغاثية، هي جزء من الحرب، مشيرا إلى أن البوابة الوحيدة التي ظلت مفتوحة لإدخال المواد الأساسية من مأكل ومشرب ودواء إلى قطاع غزة، هي مصر، وحتى بالأرقام فالنسبة الأكبر من المساعدات كانت مصرية.