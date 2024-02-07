نشرة التوك شو.. تولي حسام حسن قيادة المنتخب ومصر تتجه لتعويم الجنيه

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قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرفة التجارية،إننا نعيش أزمة بسبب الدولار، وهناك من يسعى لاستغلالها، عن طريق تخزين عملة الدولار، والجميع أصبح يسعر بالدولار يوم بيوم".

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قال الدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إننا نستعد لزيادة الإنتاج من الدواجن استعدادا لموسم شهر رمضان، والذي ترتفع فيه نسبة استهلاك الدواجن بالأسواق المصرية".

"منتجي الدواجن" يزف بشرى بشأن انخفاض الأسعار (فيديو)



قال إيهاب وصفي، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الذهب متأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر الذهب انخفض، عندما انخفضت أسعار الدولار، بعد انتشار أخبار قرب التواصل لاتفاق مع صندوق النقد، والحصول على 10 مليار دولار، خلاف أنباء وجود مشروع رأس الحكمة بعشرات المليارات.

شعبة الذهب تكشف عن سعر عيار 21 بعد انخفاض الأسعار



أكد سعيد صالح مستشار، وزير الزراعة، أن هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم".

الزراعة تكشف عن انفراجة قادمة في أسعار اللحوم (فيديو)



قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في سوق الدولار بمصر ليس طبيعيا وهناك استهداف لمصر من الخارج بهدف إسقاط الدولة.

اللواء فاروق المقرحي: أزمة الدولار مخطط خارجي لإسقاط مصر بمساعدة الإخوان (فيديو)



طالب الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهرة أن يعم الهدوء والاستقرار في سوق الصرف، مطالبا بمزيد من التريث والتعقل واذا حدث هذا سيساهم في الهدوء والاستقرار على جميع الأسواق.

خبير اقتصادي: مصر تتجه للتعويم وارتفاع سعر الدولار فقاعة (فيديو)



أبدى الإعلامي أحمد موسى، قناعته باختيار نجم الأهلي والزمالك السابق حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، قائلا:"حسام حسن عليه مسؤولية كبيرة لأنه يقوم بتدريب منتخب مصر والعين عليه وله كل الدعم"

أحمد موسى: متفائل بتولي حسام حسن قيادة منتخب مصر (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن بعض الفنانيين تربية الإخوان ومواليد الـ70 يتعاملون بروح منفتحه مع ما هو محرم ورغم ذلك هناك مزايدة في الدين والوطنية، مشددًا على أنهم يتصورون أن الفن حرام.

إبراهيم عيسى: التيار السلفي شوه التراث الوجداني للمصريين

غياب المشروع.. تعليق لميس الحديدي على تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب



قالت الإعلامية لميس الحديدي أن اختيار حسام حسن لقيادة منتخب مصر لاقي ردود أفعال كثيرة بين الجماهير، مشيرة إلى أن الكثيرين استقبلوا الخبر بسعادة كبيرة.