بايدن وملك الأردن يبحثان الإثنين المقبل أوضاع غزة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحث مع ملك الأردن عبدالله الثاني في واشطن الإثنين المقبل الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لحل دائم للأزمة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال الديوان الملكي، إن العاهل الأردني، الملك عبد الله، بدأ، اليوم الخميس، جولة تشمل عواصم غربية رئيسة ستقوده إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن، للضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة.

ومن المقرر، أن يجري الملك، الذي يزور فرنسا وألمانيا أولا، محادثات في الولايات المتحدة مع كبار زعماء الكونغرس والسياسيين ومسؤولي الإدارة. ولم يحدد البيان موعدًا للاجتماع مع بايدن.

وبحسب بيان رسمي، تهدف الجولة إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية الدائمة والكافية إلى القطاع، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتزامن الجولة الملكية مع مفاوضات تستضيفها القاهرة للتهدئة في قطاع غزة، برعاية مصرية قطرية.

وتسعى المفاوضات للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.