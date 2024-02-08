عبد المنعم خليل يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأسعار في رمضان

وجه المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، رسالة للشعب المصري، قائلاً: "مصر لديها مخزون استراتيجي من جميع السلع يكفي لمدة لا تقل عن 5 شهور، والدولة رصدت مبالغ هائلة لزيادة المخزون الاستراتيجي من كل السلع، وعلى عهدتي السلع ستكون متوفرة في رمضان بكميات كبيرة جدًا، والأسعار ستكون مخفضة".

وأضاف "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في أسعار الدواجن والحديد والعديد من السلع، ومع مرور الوقت سنشهد المزيد من انخفاض الأسعار، موجهًا رسالة لاتحاد غرف الدواجن: "أسعار الأعلاف انخفضت بما يوازي الـ5 آلاف جنيه، ورغم ذلك لا يتم خفض الأعلاف إلا بنسبة قليلة لا تزيد عن 200 جنيه".

وأوضح أن الدولة ستطلق مبادرات من يوم 15 فبراير لبيع السلع بأسعار مخفضة، سواء من قبل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أو وزارة الزراعة، أو مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية أو معارض وزارة التموين، كما أن هناك سيارات متنقلة ستجوب المحافظات لبيع السلع في كل المحافظات بأسعار مخفضة، معقبًا: "السكر هيتباع بـ27 جنيها".