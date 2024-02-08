الخميس 08 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وجدي زين الدين: مصر دخلت مرحلة جني الثمار وتوطين الصناعات الكبرى (فيديو)

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الدولة خلال السنوات الماضية صنعت بنية تحتية ضخمة والمرحلة الحالية "مرحلة جني الثمار".

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وقال زين الدين خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس: "الدولة لديها فرص استثمارية واعدة ومؤكدة، والدولة مهدت الطريق لاستقبال استثمارات ضخمة في الزراعة والصناعة"، موضحًا أن مصر ستوطن الصناعات الكبرى.

استثمارات ضخمة قادمة إلى مصر

وأوضح رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد أن قرارات الحزمة الاجتماعية التي أصدرها السيسي كانت مدروسة بشكل جيد، متابعًا: "الدولة عارفة هتعمل إيه في الفترة اللي جاية، واللي هيكون فيها صناعات كبرى فمثلا في الغزل والنسيج في استثمارات جاية من الهند والصين".

وذكر أن مصر تعاقدت مع أحد مكاتب المحاماة الدولية التجارية التي لإدارة الاستثمارات المصرية، موضحًا: "هناك استثمارات أكبر بكتير من المعلنة".

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