الجمعة 09 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وجدي زين الدين: جهود مصر مستمرة لوقف حرب غزة وعودة الهدوء للبحر الأحمر

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف الحرب في غزة. 

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وأضاف خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس: "كل يوم القاهرة بتستضيف اجتماعات إلى حين وقف الحرب الإسرائيلية البشعة على غزة وعودة الهدوء إلى البحر الأحمر".

مصر لديها فرص استثمارية واعدة

وأشار إلى أن الدولة لديها فرص استثمارية واعدة ومؤكدة، موضحًا أنها مهدت الطريق لاستقبال استثمارات ضخمة في الزراعة والصناعة"، موضحًا أن مصر ستوطن الصناعات الكبرى.

وذكر أن قرارات الحزمة الاجتماعية التي أصدرها السيسي كانت مدروسة بشكل جيد، متابعًا: "الدولة عارفة هتعمل إيه في الفترة اللي جاية، واللي هيكون فيها صناعات كبرى فمثلا في الغزل والنسيج في استثمارات جاية من الهند والصين".

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