وجدي زين الدين: زيادة الأسعار بعد قرارات السيسي غير صحيح (فيديو)

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن البعض يروج إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين من مقدمة لارتفاع الأسعار، وهذا أمر غير صحيح.

وقال خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن مؤسسات الدولة تسير في نفس الوقت مع قرارات الرئيس السيسي، مضيفًا: "الدولة مش هتعمل القرارات الاجتماعية دي وفي نفس الوقت تسيب التجار تنهش في المواطن".

وأضاف أنه يوجد رقابة مشددة حاليًا على الأسواق للتصدي لجشع التجار، متابعًا: "خلال الأسابيع الماضية كان هناك حملات واسعة بشكل مكثف وتم ضبط تجار جشعين وتقديمهم للمحاكمة والحصول على منتجات محتكرة في المخازن".

مصر تدخل مرحلة جديدة في ولاية السيسي الثالثة

وأشار إلى أنه بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في إبريل المقبل، ستبدأ مرحلة مختلفة عما سبق.

وتابع: "المرحلة اللي فاتت كلها كانت مصر بتواجه تحديات وعقبات كبيرة، وبتعمل بنية تحتية مظبوطة عشان تأسيس الدولة الحديثة".

وأكد أن الرئيس السيسي أصدر 9 قرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين تمثلت في زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وغيرها من القرارات المهمة، التي جرى دراستها بعناية.