الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال تكبد خسائر فادحة في حرب غزة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

أكد الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة بسبب حربه على قطاع غزة من الناحية الاقتصادية والبشرية والأسلحة، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف حتى الآن.

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الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل للمنازل في قطاع غزة جريمة حرب

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الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل للمباني في غزة جريمة حرب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الاحتلال لم يقض على حماس أو ينزع السلاح من المقاومة، أو الإفراج عن الرهائن إلا من خلال المفاوضات، كما أنه لم يتمكن من تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم وبالتالي فشلت مخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحة أن جيش الاحتلال ارتكب أعمال وحشية وجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني.

جرائم حرب في غزة

وفي سياق متصل، أكد مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن تدمير الجيش الإسرائيلي للمباني والممتلكات الخاصة في قطاع غزة على طول الحدود يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وذكر المفوض في بيان، أن "التدمير الهائل للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني ودون سبب، يرقى إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب".

وقال إن المساعي الإسرائيلية التي تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

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