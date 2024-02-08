رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن: ما يحدث في غزة مروع (فيديو)

أكد باولو فون شيراك رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن، أنّ قطاع غزة أصبح مكانا غير قابل للحياة، بعد جرائم الاحتلال وتدميره للمباني والطرق في القطاع.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتلقى الأوامر من أعضاء حكومة نتنياهو، وبخاصة اليمين المتطرف.

وأوضح أن ما نراه في قطاع غزة مروع، مضيفًا أن إسرائيل تبرر ما تفعله بوجود مستودعات أسلحة ومراكز السيطرة الخاصة بحركة حماس تحت المستشفيات و"هذا الأمر طريقة مهذبة للقول نحن نقتل المدنيين ولكننا لا نفعل ذلك".

وقال إن الضحايا ما يزالون في تصاعد مستمر، موضحًا: "نعرف الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتم استهداف مدنيين، ولكن لا يمكنني القول إننا عانينا من هذا وبالتالي سنقتل الفلسطينيين، وهذا من قبيل الأضرار الجانبية التي لا مفر منها".

أزمة إنسانية لا مثيل لها في غزة

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ أربعة أشهر على قطاع غزة المُحاصر أدى إلى مُحاصرة أكثر من نصف سكان القطاع في قطعة ضيقة من الأرض بين الهجوم البري الإسرائيلي والهجمات القادمة من البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن غزة تشهد أزمة إنسانية لا مثيل لها في العصر الحديث، في حين أعلنت إسرائيل أن قواتها ستستهدف مدينة رفح في حملتها ضد حركة حماس، التي أفلت قادتها الكبار في غزة من الاعتقال.

وأشارت الصحيفة إلى قول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين الماضي:"إننا سنصل أيضًا إلى الأماكن التي لم نقاتل فيها بعد، وخاصة آخر مركز ثقل لا يزال في أيدي حماس؛ وهو مدينة رفح".

وبحسب الصحيفة، فإن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص مُحاصرين في المدينة الحدودية الجنوبية - ويعانون بالفعل من ظروف قاسية وقصف متواصل - وليس لديهم مكان آخر يفرون إليه.