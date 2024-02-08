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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات (فيديو)

زيادة الأجور
زيادة الأجور

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين، مثل زيادة الأجور والمعاشات. 

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس، إن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بداية من 1 مارس، مؤكدًا أن جلسة الحكومة اليوم تناولت تفاصيل تطبيقها.

وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة من المتخصصين القانونيين والفنيين لتقييم العروض الاستثمارية التي من المتوقع أن تجلب إيرادات كبيرة من العملة الصعبة، موضحًا أن هذه اللجنة ستعمل بالتعاون مع مكتب محاماة دولي لضمان أفضل تنظيم للعقود.

قرارات الحكومة لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

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