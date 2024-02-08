زيلينسكي: الجيش الأوكراني أثبت قدرته على استعادة السيطرة جوًا

أكد الرئيس الأوكرانى زيلينسكي إن الجيش الأوكراني أثبت في 2023 أنه قادر على استعادة السيطرة جوا لكنه فشل في تحقيق أهدافه على الأرض، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع “نحتاج إلى خطة واقعية لساحة المعركة لعام 2024، وسنجري تغييرات فورية بنهج جديد للتعبئة والتجنيد”.

كما أعلن زيلينسكي، عن تعيين أوليكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش الأوكراني خلفا لزالوجني.

وفي سياق آخر، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه يفكر في استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، مؤكدًا بذلك الشائعات المحتملة حول استقالة زالوجني، التي بدأت تنتشر أخبارها منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.

زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبة

وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.