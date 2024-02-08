التنمية المحلية: إضافة 902 منافذ لبيع السلع ليرتفع الإجمالي لـ7 آلاف (فيديو)

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إضافة 902 منفذ لبيع السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية ليصل الإجمالي إلى 7 آلاف منفذ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر قناة "الحياة" اليوم الخميسأنه يوجد توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين في المحافظات وضبط إيقاع منظومة الأمن الغذائي وعدم تأثرها بالأزمات العالمية.

وأوضح أن الوزير اللواء هشام آمنة طالب المحافظين بإقامة منافذ ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 إلى 25%.

تخفيض أسعار 7 من السلع الأساسية

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات.

وتتضمن المبادرة 7 سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن.

ووجه الوزير بإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين .