الفاو تحذر من وقوع مجاعة في غزة

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من تدهور وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة، حيث يواجه جميع السكان البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة جوعاً حاداً، وفقاً لتقرير جديد نشرته المنظمة أمس و المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

و اشار التقرير إلى أن خطر المجاعة يزداد مع كل يوم إضافي من الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، مما يؤثر ويحد من وصول قطاعات كبيرة من السكان في قطاع غزة إلى الغذاء والخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة ، خاصة تواجدهم في ملاجئ غير ملائمة أو في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية من العوامل الرئيسية التي تساهم في خطر المجاعة.

و اوضح التقرير إن بحوالي 79% من السكان في غزة في حالة طوارئ وبشكل أكثر تحديدًا، تواجه واحدة على الأقل من كل أربع أسر اي حوالي أكثر من نصف مليون شخص ظروفًا كارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد ، مما يؤدي إلى المجاعة، وارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مثير للقلق بين الأطفال دون سن الخامسة، وزيادة كبيرة في الوفيات الحادة.

و أكد الفاو انه وفقا لتفويضها وبالتنسيق مع شركائها، تلتزم منظمة الأغذية والزراعة التزاما كاملا بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان في قطاع غزة والاحتياجات الناشئة الإضافية في الضفة الغربية لحماية واستعادة سبل العيش القائمة على الزراعة.



و اكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة علي التزام الفاو الكامل بمواصلة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاقها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بذلك .

وأضاف إن الوقف الفوري لإطلاق النار والسلام شرطان أساسيان للأمن الغذائي، والحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وحتى قبل بدء الأعمال العدائية، كانت التقديرات تشير إلى أن أكثر من ربع سكان فلسطين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك أكثر من نصف سكان قطاع غزة.

وأدى تصاعد الأعمال العدائية منذ ذلك الحين إلى توقف إمدادات المياه والغذاء والوقود، مما تسبب في انهيار جميع القطاعات المرتبطة بالغذاء، بما في ذلك إنتاج الخضروات، وإنتاج الماشية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وتتابع منظمة الأغذية والزراعة الكارثة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة بقلق بالغ وهي تعمل على تعبئة الإمدادات الزراعية الحيوية وخزانات المياه والأدوية البيطرية والوقود إلى غزة، للحفاظ على سبل العيش .

كما اكدت منظمة الأغذية والزراعة التزامها بحشد خبرتها الفنية لدعم شعب فلسطين، بما في ذلك من خلال قيادتها المشتركة لمجموعة الأمن الغذائي بالإضافة إلى ذلك، ستدعم منظمة الأغذية والزراعة تقييمات قطاع الأغذية الزراعية على أرض الواقع بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وستقوم أيضًا برصد تأثير الأعمال العدائية على الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها للسماح بتدخلات أكثر استنارة واستهدافًا.