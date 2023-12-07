الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تفشي الأمراض في غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء إمكانية تفشي الأمراض في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الدكتور ريتشارد بيبركورن، قوله "إن النازحين يبحثون عن الأغطية، وعن الخشب، وعن كل شئ.. نحن قلقون حقا من انتشار الأمراض المعدية، والأمراض التي تنقلها المياه"، واصفا وضع المياه بأنه "حرج للغاية".

ولفت إلى أن مستشفى النصر في خان يونس يؤوي آلاف المرضى، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 350 مريضا.