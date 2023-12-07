الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تفشي الأمراض في غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء إمكانية تفشي الأمراض في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الدكتور ريتشارد بيبركورن، قوله "إن النازحين يبحثون عن الأغطية، وعن الخشب، وعن كل شئ.. نحن قلقون حقا من انتشار الأمراض المعدية، والأمراض التي تنقلها المياه"، واصفا وضع المياه بأنه "حرج للغاية".

ولفت إلى أن مستشفى النصر في خان يونس يؤوي آلاف المرضى، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 350 مريضا.

 

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدًا أثريًا في البلدة القديمة بغزة

الولايات المتحدة تثمن التسهيلات التي تقدمها سنغافورة للقوات الأمريكية

سوريا: إعلان برنامج الأغذية العالمي إنهاء عمله انحراف لمساره للضغط على الشعب

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى معالجة الاختلافات بين الاتحاد والصين

سلطنة عمان والفلبين تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

وزير الاتصالات الفلسطيني يثمن موقف مصر والدول العربية ضد عملية التهجير القسري

الصومال: مقتل 33 عنصرًا من المليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة مدغ

روسيا: لا نعارض وجود مراقبين دوليين أثناء الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية