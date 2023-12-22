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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه صعوبات لتوصيل المساعدات للنازحين

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل حنجل، عن وجود صعوبات بالغة في توزيع المساعدات على النازحين في غزة جراء انقطاع الاتصالات، مؤكدا تعرض الطواقم الطبية لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح حنجل، في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت السكان في غزة بالتوجه إلى مركز إسعاف جباليا، مكانا للإيوام ثم حاصره بالدبابات، واقتاد الذكور والإناث من مركز الإسعاف إلى جهة غير معلومة ودمر سيارات الإسعاف وجهاز الإرسال الخاص بالهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن بعض طواقم مركز إسعاف جباليا بعد تعذيبهم، واعتقل 8 أفراد من طواقم الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن مستشفى الأمل في خان يونس يقدم الخدمة الطبية وبداخله 14 ألف نازح. 

وأكد أن الهلال الأحمر الفلسطيني ليس لديه خدمات إسعاف تعمل في شمال غزة بعد منع قوات الاحتلال دخول الوقود إلى القطاع، لافتا إلى وجود 18 سيارة إسعاف تعمل بالجنوب، محذرا من زيادة احتمالية انتشار الأمراض التنفسية في قطاع غزة لعدم توافر مياه للنظافة الشخصية.

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