مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد دعم واشنطن لحل الدولتين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمان بالحفاظ على الفضاء من أجل السلام وحل الدولتين.

وقال سوليفان - خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إنه التقى على مدار الأمس واليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي ومجلس وزراء الحرب وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين حيث تمت مناقشة الحرب الدائرة والعمليات العسكرية مع تقليل الضرر على المدنيين وضمان تدفق متزايد ومتواصل للمساعدات الإنسانية في غزة والعمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقيين.

وأوضح أنه قام بمشاورات بشأن الجهود المشتركة المبذولة مع الأمم المتحدة ومصر والشركاء الإقليميين الأخرين لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ووصف الجهود الأمريكية المبذولة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لدحر محاولات اتساع رقعة الصراع إقليميا بما في ذلك البحر الأحمر، وما عبر عنه الرئيس بايدن بالتزامه باستعادة الهدوء على طول الخط الأزرق عبر مزيج من الردع والدبلوماسية.

وأشار إلى أنه سيتوجه في وقت لاحق اليوم إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال الجهود لمجابهة الإرهاب ودعم القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية من خلال المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأردف "ومن خلال الجهود الجارية لتجديد وتعزيز تنشيط السلطة الفلسطينية ومن خلال مبادرة لمساءلة المستوطنين المتطرفين عن أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين."

وبسؤاله حول ماذا سيحدث في غزة بعد انتهاء الحرب، قال سوليفان إن الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنها ليس لديها خطة طويلة المدى لاحتلال غزة، وأنه في نهاية المطاف، فإن السيطرة على غزة والأمن في غزة لابد أن ينتقل إلى الفلسطينيين، مضيفا أن كيفية حدوث هذا الانتقال والجدول الزمني لحدوثه، هذا الأمر قيد نقاش مكثف.