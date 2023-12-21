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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عودة خدمات الاتصالات بعد انقطاعها وسط وجنوب غزة

غزة
غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن خدمات الاتصالات بدأت تعود بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل.

 

وكانت انقطعت خدمات الاتصال الثابت والإنترنت، والمكالمات الخليوية، عن أجزاء واسعة من قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

 

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال ، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، في قطع هو السابع الذي تتعرض له الشركة منذ اندلاع الحرب، وقالت في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

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