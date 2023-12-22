الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عشرات الشهداء والجرحي في اليوم الـ 77 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من السكان، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ 77 من العدوان.

حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، استشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد وأصيب عشرات الأشخاص جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.

شن طيران الاحتلال عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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