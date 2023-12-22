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إطلاق نار كثيف بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي
الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين وتمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى

صورة لجنود الاحتلال
صورة لجنود الاحتلال من مقطع الفيديو المنشور

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بالضرب والدفع وبقنابل الغاز، خلال أدائهم صلاة الجمعة في مقبرة اليوسفيه قرب باب الأسباط، وفي منطقة وادي الجوز، بعد منعهم من الوصول للأقصى وقامت بطردهم من المكان.

 ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر فيه عدد كبير من جنود الاحتلال يعتدون على الفلسطينيين، ويطلقون عليهم النار وقنابل الغاز، ويهرول عدد آخر من الجنود بالأحصنة خلف عدد من المصلين.

ودعت المقاومة الفلسطينية أمس المواطنين، للحشد إلى المسجد الأقصى.

 

 وأسقطت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم طائرة إسرائيلية مسيرة بدون طيار في سماء وسط غزة.

 

وقالت سرايا القدس عبر حسابها: "مجددًا أسقطنا طائرة صهيونية بدون طيار في سماء وسط قطاع غزة".

 

 وأضافت القدس، أنها قصفت التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

 وكانت أسقطت المقاومة الفلسطينية طائرة مسيرة أمس الخميس، وشنرت مقطع فيديو للطائرة الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من السكان، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ 77 من العدوان.

 

 واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد وأصيب عشرات الأشخاص جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.

 

 وشن طيران الاحتلال غارات عدة على بلوكي 1 و2 في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

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