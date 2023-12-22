ورش للرسم الحر ومسابقات ترفيهية للأطفال بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة مطرطارس يوما ثقافيا ترفيهيا، بحضور طلاب مدرسة الاختصاص الابتدائية، تضمن ورشة حكي قدمها محمد نادي عبد الرازق مدير الموقع، تناولت عدد من القصص والقيم منها قصة "حيوانات ونباتات البيئة العربية" تأليف الدكتور عز الدين فراج، وقصة "حذاء مشاغب" للمؤلف إبراهيم عزوز، إلي جانب ورشة فنية للرسم، بإشراف شيماء عبدالرحمن مسئولة الفنون التشكيلية بالمكتبة، تم خلالها تنفيذ عدد من رسومات الأطفال منها؛ علم فلسطين وعلم مصر، ومسجد قبة الصخرة، واختتم اللقاء بمسابقات وألعاب ترفيهية، وتوزيع مجلات هدايا علي الأطفال.

حث الأطفال على السلوكيات الصحيحة ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

في ذات السياق، نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا، بحضور مدرسة محمد معبد الابتدائية رياض الأطفال، تم خلاله حث الأطفال على السلوكيات الصحيحة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة فى المنزل، من خلال لوحة إرشادية بعنوان "سلوكياتي" نفذتها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، ومسابقات متنوعة خاصة برياض الأطفال، نفذها كلا من عبير ناجى وهند عبد التواب أمناء المكتبة، ورشة حكى لقصة "الذئب والأطفال السبعة"، قدمتها رضا محمد، إلي جانب عرض مسرح عرائس للأطفال.

ونفذت مكتبة حي جنوب ورشة رسم حر تحت عنوان "إرسم ولون"، بمدرسة الساحة الابتدائية، بإشراف أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة، تم خلالها تنفيذ عدد من الرسومات منها علم مصر، وعلم فلسطين، فيما نفذ قسم الجمعيات الثقافية ورشة فنية لتعليم الكروشيه، وعمل شنطة من خيوط الشنط، بمكتبة مطرطارس الفرعية، تدريب أماني عبدالتواب مسئولة النشاط.

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع عددا من الورش الفنية، منها؛ ورشة أشغال فنية بالسلك القطيفة لعمل زينة رأس السنة، بمكتبة حي جنوب، نفذتها إسراء عبد العليم مسئول الفنون التشكيلية، وأخري من الخرز بمكتبة الطفل والشباب بطامية، لعمل اكسسورات للأطفال، نفذتها نجلاء عبد الرحمن مشرفة نادي الطفل بالمكتبة.