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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفرنسية: نقل أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه سيتم نقل أكثر من 700 طن من المساعدات الانسانية والغذائية الفرنسية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك ضمن جهود فرنسا المتواصلة لمساعدة المدنيين في القطاع بالتعاون مع شركائها.

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم /الخميس/- إنه وفقا لما أعلنته وزيرة أوروبا والشئون الخارجية، كاترين كولونا، يوم /الثلاثاء/ الماضي، سيتم نقل 705 أطنان من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية المقدمة من إحدى الشركات الفرنسية ، بحرا، وسيتم تسليمها لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيعمل على ضمان استلام وتوزيع المواد الغذائية، الأمر الذي يسمح بتكثيف جهوده لتوفير المساعدات الغذائية العاجلة للسكان المدنيين في غزة.

وغادرت أول سفينة تزيد حمولتها عن 350 طنا أمس /الأربعاء/ ميناء "لوهافر" متوجهة إلى بورسعيد بمصر، حيث من المقرر أن يتم تسليم شحنة ثانية من المساعدات بداية الأسبوع المقبل، وفقا لبيان الخارجية الفرنسية. 

وبهذه الشحنة، يصل إجمالي المساعدات الفرنسية إلى نحو 1000 طن من المساعدات سلمتها فرنسا منذ 28 أكتوبر الماضي إلى السكان المدنيين في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، وتشمل هذه الشحنة أدوات طبية طارئة ومعدات طبية وأغذية ذات قيمة غذائية عالية ومستلزمات للمأوى.

وخلال زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل، جددت وزيرة الخارجية الفرنسية دعوتها إلى التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وإجلاء الجرحى.

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