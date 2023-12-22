الغول الفلسطيني سلاح مصنوع بأيدي المقاومة "رصد وقنص ثم سقوط"

الغول الفلسطيني سلاح قنص محلي الصنع استخدمته المقاومة الفلسطينية، خلال عملياتهم وحقق أهداف دون خطأ واحد من خلال "رصد وقنص ثم سقوط " وآخر عملياته استهداف عدد من قوات الاحتلال أمس الخميس ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوضح مدى دقة السلاح في استهداف الجنود.

رصد وقنص ثم سقوط.. شاهد: "الغول" يصرع جندي إسرائيلي في غزة pic.twitter.com/jTjXO1gR7P — ياسر نجدي (@yasserhnagdy) December 21, 2023

ويتميز الغول في الحرب الدائرة ببعض المميزات، ومنها قدرته على بلوغ مدى نحو 2 كيلو متر، كما تستخدم قذائف من عيار 14.5 ملم، إضافة إلى أنها واحدة من أطول بنادق القنص في العالم.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوثق عمليات تصنيع وإنتاج "قناصات الغول" القسامية، داخل قطاع غزة المحاصر، موضحة مراحل إنتاج السلاح الفعال وذخائره من قبل قسم الهندسة العسكرية داخل كتائب القسام، ومن ثم اختبار السلاح داخل حقل تدريبي، والذي أظهر مقدار دقتها رغم محدودية الإمكانات.

وأعلنت سرايا القدس، صباح اليوم الجمعة أنها قصفت مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتداءات على الأهالي، في برطعة بعد إطلاقها النار على فلسطيني في البلدة، بزعم دهس عنصر من شرطة الاحتلال.