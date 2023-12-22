الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 20057 شهيدًا

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

 ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 20057 شهيدًا.

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 جدير بالذكر أن السفير جمال بيومي، مشاعد وزير الخارجية الأسبق، قال أمس إن مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 سنة قبل الميلاد، إذ إن الجيش المصري ذهب للدفاع عن فلسطين ضد الهكسوس في تلك المنطقة، وصلاح الدين الأيوبي حارب الصليبيين، وكذلك حرب محمد علي ضد العثمانيين بفلسطين وضمها لحكمه، ومن ثم حرب 1948.

الرئيس الراحل أنور السادات:

 أضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مشكلتنا أن إسرائيل لم يعد فيها جماعات تؤمن بالسلام، كما حدث وقت الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أننا الآن لدينا حكومة دموية متطرفة، ووزير يدخل المسجد الأقصى ويدنسه، وآخر يهدد باستخدام السلاح النووي رغم إنكار إسرائيل له طوال الوقت.

الصمود الفلسطيني:

 أكد أنه بطول النفس مع الصمود الفلسطيني مع الصمود المصري والعربي ستختفي هذه المشكلة خلال سنوات وفلسطين سيزداد عددهم ولن يقل ولن يتم تهجيرهم، مشيرًا إلى أن جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية مشكورة والعالم كله يقدرها ويشيد بموقف الرئيس السيسي، لأن سياسة مصر الخارجية ناجحة وأمينة، ولها علاقة بكل أطراف النزاع، وبالتالي مصر تستطيع التحدث مع كل الأطراف وهي نقطة الارتكاز.
 

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