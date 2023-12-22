عاجل
إطلاق نار كثيف بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي
الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

متحور JN.1.. أبرز المعلومات عنه وطرق الوقاية

متحور JN.1
متحور JN.1

 متحور كورونا الجديد "JN.1" فيروس سريع الانتشار، لكنه لا يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وفقًا لبيان أصدرته منظمة الصحة العالمية.

 

فيما يلي بعض الحقائق عن هذا المتحور:

 

 متحور شديد العدوى قادر على اختراق أجهزة الجهاز المناعي، مما يجعله أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة.

 

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، لكنه لا يشكل تهديدًا فوريًا للصحة العامة.

 

لا يشكل المتحور الجديد تهديدًا خطيرًا للصحة العامة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض JN.1 تشبه أعراض المتحور الجديد أعراض الأنفلونزا الموسمية، وتشمل السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق.

 

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم كبار السن، أو الذين يعانون من ضعف المناعة.

 

الوقاية من متحور JN.1

الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها للحماية من المتحور الجديد ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ومتابعة نظافة اليدين، وأخذ لقاح فيروس كورونا.

 

مواد متعلقة

المقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة إسرائيلية مُسيرة وسط غزة

الرحيل المفاجئ للأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد يخلف صدمة

الغول الفلسطيني سلاح مصنوع بأيدي المقاومة "رصد وقنص ثم سقوط"

انتشال جثامين 16 شهيدًا من منزل عائلة مدير عام الصحة في غزة

المقاومة تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

الري تستعرض موقف مشروع مصرف كيتشنر ودراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي

عودة خدمات الاتصالات بعد انقطاعها وسط وجنوب غزة

سرايا القدس تنشر مشاهد للطائرة الإسرائيلية المسيرة بعد إسقاطها
الجريدة الورقية