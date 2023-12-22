سرايا القدس تدك مواقع عسكرية إسرائيلية في مناطق عدة داخل قطاع غزة

قالت سرايا القدس إن المقاومة قصفت بوابل من قذائف الهاون عددًا من نقاط تمركز آليات وحشود العدو، في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوب المحافظة الوسطى.

وأضافت، عبر حسابها، أنه تم قصف حشود العسكرية شرقي دوار القرم، شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد لحظة إطلاق طائرة مسيرّة باتجاه الأراضي المحتلة في أم الرشراش "إيلات".

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية قصفت إيلات فجرًا، وفي بيان مقتضب، تبنّت فيه استهدافها أم الرشراش الواقعة جنوبي فلسطين المحتلة.