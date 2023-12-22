"بطن هريت " ورحلة المعبد من الفيوم الى الاسكندرية

منطقة اثار" بطن هريت " واحدة من المواقع الاثرية فى مركز يوسف الصديق فى الفيوم وقد تم انشاء هذه المنطقة او المدينة فى أوائل العصر البطلمى بداية القرن الثالث قبل الميلاد واستمرت حتى نهاية القرن الرابع الميلادي وانشأت تخليدًا لذكرى الأخوين الملكين بطلميوس الثاني (فيلادلفوس), ومن هذا اللقب اشتق أسم القرية وزوجته أرسينوى الثانية وتسمى حاليا (بطن هريت) وهى تقع على بعد 8 كيلو متر جنوب بحيرة قارون وتبعد عن مدينة ابشواى حوالى 12 كيلو متر ويمتد الموقع الأثري الحالى للمدينة على مساحة 500X 500 متر.

ويقول سيد عوض محمد شعيب كبير مفتشى الاثار بالفيوم انه تم الكشف عن تلال هذه المدينة اليونانية الرومانية من قبل العالمان "جرينفل وهانت "عامى 1898 و 1899 وذلك من خلال موسمى الحفائر التى تم العمل بهذه المدينة . ومن المرجح ان اسم هذه المدينة "ثيادلفيا " قد اشتق من اسم الملكين المؤلهين بطليموس الثانى وزوجتة الملكة ارسينوى الثانية .

وأضاف " شعيب " ان اهم اثار المنطقة هو معبد "بنفيروس" فى ثيادلفيا " بطن هريت"والذى اكتشف هذا المعبد العالم الاثرى "لوفيفر" وكان هذا المعبد مخصص لعبادة المعبود التمساح "سوبك" وهو معبود اقليم الفيوم ,وتم الكشف فى عام 1912 ونقله فى العام التالى الى الاسكندرية واعيد بناؤه فى حديقة المتحف اليونانى فى الاسكندرية .

وكان المعبد مقام بوسط المدينة ولم يبق من هذا المعبد سوى الحوائط ويصعب اعادة بناؤه من الداخل فى شكله الاصلى وما تبقى من هذا المعبد نقل الى الناحية الغربية من حديقة المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية وهو عبارة عن بوابة كبيرة والمصطبة التى كانت مخصصة لوضع مومياء المعبود التمساح "بنفيروس" فى قدس الاقداس عند الاحتفال بالعيد الخاص به وكذلك بقايا من مداخل صالات المعبد وهى مبنية من الحجر الجيرى الصلب .ويتضح من بقايا المعبد انه اقيم على طراز المعابد المصرية حيث نلمس فيه ضخامة الكتل المستخدمة فى البناء . كما توجد الجبانات الخاصة بالتماسيح المقدسة فى الجانب الشمالى الغربى من المعبد.كما عثر بالمنطقة على العديد من المنازل ومنها المنازل الغير منتظمة الشكل.

و عن تفسير بطن هريت ربما يرجع الى قبيلة عربية تدعى هريت سكنت هذه المنطقة بالاضافة الى ان كلمة "بطن "معناها منخفض وكان بيتجمع فيه المياة الزائدة واصبحت بطن هريت .

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