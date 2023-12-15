الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. كتائب القسام تُجهز على اللواء الإسرائيلي شاي أورئيل جنوب قطاع غزة

القسام
القسام

 أجهزت كتائب القسام على اللواء احتياط شاي أورئيل بيزم، قائد دبابة في الكتيبة التاسعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

 وقالت القسام عبر حسابها، إن: "الجيش الصهيوني يعلن مقتل اللواء احتياط شاي أورئيل بيزم، قائد دبابة في الكتيبة التاسعة على يد كتائب القسام جنوب قطاع غزة".

 على جانب آخر، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، عن تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا، إثر هجوم جوي عندما كانت تبحر جنوبًا عبر مضيق باب المندب، وتعرضت لهجوم بمقذوف أدى لسقوط إحدى الحاويات في البحر واشتعال حريق في السفينة.

 وكانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض إحدى السفن لحادث جديد، وأنها تحقق في بلاغ عن حادث شمال ميناء المخا في اليمن قرب باب المندب، محذرة السفن بالإبلاغ عن أي اشتباه.
 

 وأعلنت جماعة الحوثيين أمس عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة واستهدافها بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

 

  وأوضح الحوثيون أنهم منعوا مرور سفن عدة كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية.

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