الزراعة: استخدام طُرق ري مختلفة وحديثة بالنوبارية لزياردة الرقعة الزراعية

قال المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بغرب النوبارية، إن القمح من أكثر المحاصيل الاستراتيجية، ومن الأكثر تداولًا بين دول العالم، وتم زرع 3.2 مليون فدان العام الفائت، ويتم زراعة هذا العام 3.7 مليون فدان، ويستهدف زراعة 130 ألف فدان بمنطقة النوبارية، تم زراعة 80 ألفًا منها حتى الأن.

زراعة النوبارية والبحيرة:

أضاف “محفوظ"، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: أن زراعة النوبارية والبحيرة يتبعان محافظة البحيرة، والمستهدف بها زراعة 310 آلاف، وتم زراعة 250 ألف فدان، ويعد من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية لزراعة القمح، لافتًا إلى أن فدان القمح يستهلك مياه بنسبة 2500 إلى 3500 متر مكعب مياه بالموسم، مشيرًا إلى أن طرق الرى والزراعة الحديثة سهلت الزراعة ومنها؛ طريقة الزراعة على مصافى للأراضي التي كان يتم ريها رى الغمر، أما المناطق المستصلحة والحديثة فيتم الرى بها عن طريق جهاز البيفوت، وهو أحدث الأجهزة المستخدمة في الرى.

زراعة الأراضي الجديدة:

تابع، أنه يوجد زراعة بالأراضي الجديدة عن طريق الرى بالتنقيط، أو الرى بالثابت لتقليل استهلاك المياه لتوفيرها في مشاريع أخرى كبرى، تقوم بها الدولة بالدلتا الجديدة وتوشكا وغيرهما، مشيرًا إلى أن الهدف وراء ذلك هو زيادة الرقعة الزراعية للدولة.