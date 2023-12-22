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إطلاق نار كثيف بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي
الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إسرائيل تُصعد ضرباتها مع حزب الله وتقصف منطقة الجرن

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 صعدت إسرائيل عملياتها بعد الضربات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وقصفت اليوم منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى وفقًا للإذاعة الفلسطينية، ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول للموقع بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات.

 وارتفع شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 20057 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.

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