وزير الري يبحث مع نائب مدير الفاو سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية دور منظمة الفاو فى دعم مبادرة AWARe والتي تهدف لتنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، والعمل على بناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي الذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe .

ذلك خلال لقاءه ماريا هيلينا نائب مدير عام منظمة الفاو ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه والتنسيق المشترك خلال الفعاليات والمبادرات الدولية المعنية بالمياه، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28

وأشار الدكتور سويلم إلى أن منظمة الفاو تُعد شريك إستراتيجي للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ ، كما أشاد سيادته بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا والذى يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين ، والذى يتكامل مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين .