نشرة التوك شو.. انطلاق مارثون انتخابات الرئاسة والسيسي في الإمارات

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في نيوزيلاندا.. وفرنسا تستعد للعرس الديمقراطي بلجنتين

كشف سفير مصر في اليونان، عمر استعدادات استقبال المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا الانتهاء من كل الاستعدادات للعرس الديمقراطي الذي سيبدأ اعتبارا من الجمعة.

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سفير مصر باليونان يكشف استعدادات استقبال 40 ألفا للتصويت بانتخابات الرئاسة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28”.

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وصول الرئيس السيسي إلى الإمارات للمشاركة في "كوب 28" (فيديو)

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 65% طبقا لوثيقة الدولة.

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متحدث الوزراء يكشف المستهدف من برنامج الطروحات الحكومية (فيديو)

قال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، لـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.

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الاحتلال يعتزم مواصلة العدوان على غزة عقب الهدنة.. ورئيس أركانه: قد تستمر لأسابيع

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه، مضيفا أن الأراضي المستصلحة لا تجود فيها كل المحاصيل.

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استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه (فيديو)

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن قطاع الزراعة هو رأس الحربة في التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه كان يطلق على مصر بأنها دولة زراعية.

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أحمد جلال: الزراعة رأس الحربة في التنمية الاقتصادية (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن فيديو تنازل سيدة إسرائيلية تعيش في كندا عن جنسيتها الإسرائيلية يعكس مدى استيعابها بأن دولة الاحتلال أسست على الخداع والنهب والسلب، وأنها دولة محتلة.

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د. وجدي زين الدين: استمرار حكومة نتنياهو مستحيل وتقديمها للمحاسبة الدولية واجب

أدى الازدحام الشديد في مراكز الإيواء بغزة إلى بدء ظهور أمراض خطيرة ومعدية كالتهاب الكبد الوبائي، وزيادة في ظهور أعراض أمراض أخرى.

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تعرضت سفينة "سنترال بارك" للهجوم قبالة سواحل اليمن التى تحمل علم ليبريا نجت هذه المرة من الاختطاف بعد أن استجابت البحرية الأمريكية لنداء استغاثتها، فيما أكدت واشنطن أن محاولة الاختطاف الفاشلة يقف ورائها قراصنة صوماليين تنقصهم الخبرة، خاصة أن الحمولة تتمثل فى حمض الفسفوريك.

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تفاصيل محاولة اختطاف فاشلة لسفينة تحمل علم ليبيريا (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 100 عام يعتبر من أبرز مهندسي دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية وبمثابة الصندوق الأسود لأسرارها، وله تاريخ من الصولات والجولات مع الصين ومصر وكل مكان في العالم.

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د. وجدي زين الدين: تسليم المقاومة للأسرى في غزة رسالة إصرار على التمسك بالأرض

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن شعب فلسطين، قدم صمودا بطوليا، موضحًا أنه جدير بالحياة وإقامة دولته العادلة والمستقلة.

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محمد العرابي: الفلسطينيون صمدوا أمام الاحتلال ويستحقون إقامة دولة (فيديو)

عقب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على زيارة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستشفى العاصمة الإدارية من أجل الاطمئنان على الأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة في فلسطين.

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د. وجدي زين الدين: تفقد قرينة الرئيس أطفال غزة مشهد حضاري لشعب يعالج المآسي بالإنسانية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدولة المصرية لديها إصرار على وقف الحرب في غزة وبذلت مجهودًا كبيرًا من أجل فرض هدن إنسانية توقف القتل والدمار.

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د. وجدي زين الدين: مصر بذلت مجهودًا بارعًا وعظيمًا لفرض هدنة إنسانية في غزة

أشاد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن وقوف مصر معهم ليس جديدا عليها فهي منذ النكبة عام 1948 تقف بقوة داعمة ومساندة ومشاركة في القضية وقدمت عشرات الشهداء والجرحى على مدار السنوات الماضية.

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مستشار رئيس فلسطين: مصر سد منيع في وجه مؤامرات إسرائيل (فيديو)

ظهر المحتجزون الإسرائيلون يودعون مقاتلي حماس فور وصولهم لسيارات الصليب الأحمر، وكان المشهد لأصدقاء يودعون بعضهم البعض وليس وداع أسري لمحتجزيهم.

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صداقة الأسرى ومقاتلو المقاومة تصعق إسرائيل (فيديو)