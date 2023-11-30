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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: تسليم المقاومة للأسرى في غزة رسالة إصرار على التمسك بالأرض

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 100 عام يعتبر من أبرز مهندسي دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية وبمثابة الصندوق الأسود لأسرارها، وله تاريخ من الصولات والجولات مع الصين ومصر وكل مكان في العالم.

ولفت زين الدين في سياق آخر، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، إلى أن تسليم المقاومة الفلسطينية للأسرى الإسرائيليين في وسط مدينة غزة وفي مناطق يحاصرها جيش الاحتلال يعتبر النصر الحقيقي للفلسطينيين.

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د. وجدي زين الدين: تفقد قرينة الرئيس أطفال غزة مشهد حضاري لشعب يعالج المآسي بالإنسانية

وتابع رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد أنها تعكس هزائم لمخططات جيش الاحتلال التي تهدف إلى ترحيلهم، ورسالة مفادها بالثبوت كالوتد على الأرض مهما كان هناك إبادة وقتل وتدمير، لافتًا إلى أنها إصرار من الفلسطينيين على التمسك بأرضهم وإقامة دولتهم.

وعن العنف المتصاعد في الضفة الغربية، طالب رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بضرورة توحد الفصائل الفلسطينية والاستعداد للخطوات المقبلة لاستئناف عملية السلام وما يتضمنه من بارقة أمل لإيقاف الحرب وبدء استئناف السلام للتوصل إلى تفعيل حل الدولتين.

 

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