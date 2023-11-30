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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل محاولة اختطاف فاشلة لسفينة تحمل علم ليبيريا (فيديو)

اختطاف سفينة
اختطاف سفينة

تعرضت سفينة "سنترال بارك" للهجوم قبالة سواحل اليمن التى تحمل علم ليبريا نجت هذه المرة من الاختطاف بعد أن استجابت البحرية الأمريكية لنداء استغاثتها، فيما أكدت واشنطن أن محاولة الاختطاف الفاشلة يقف ورائها قراصنة صوماليين تنقصهم الخبرة، خاصة أن الحمولة تتمثل فى حمض الفسفوريك. 

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وكان مصير سفينة "جلاكسي ليدر" التي كانت تحمل ألفي سيارة كهربائية قبل أيام مختلفة، حيث سيطرت مروحية إنزال وعدد كبير من مسلحين مدربين على السفينة قبل أن يقتادوها إلى ميناء ميناء الحُديدة التي تسيطر عليه جماعة الحوثي. 

لم يكن عودة الحوثيين لاستهداف السفن التجارية واختطافها السبب الوحيد لتدهور خليج ميناء عدن ومضيق باب المندب، بل خلق فوضى شجعت القراصنة على العودة للنشاط، ليهددوا بذلك سلامة أحد أهم الممرات البحرية العالمية. 

مدمرات أمريكية لحماية الممر البحري

أرسلت واشنطن مدمراتها لتنفيذ دوريات لحماية الممر البحري، لكن هذه المرة أثناء تحريرها لسفينة "سنترال بارك" تعرضت إحدى مدمراتها لاستهداف بصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين، فيما سقطت الصواريخ بعيدا لكن التصعيد بلغ مستوى جديدا إذ باتت عمليات الإنقاذ مهددة شأنها شأن سفن النقل البحري.

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