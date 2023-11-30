د. وجدي زين الدين: تفقد قرينة الرئيس أطفال غزة مشهد حضاري لشعب يعالج المآسي بالإنسانية

عقب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على زيارة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستشفى العاصمة الإدارية من أجل الاطمئنان على الأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة في فلسطين.

ووصف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، الزيارة بالمشهد الإنساني الرائع الذي يعكس مقدار كبير من البعد الإنساني الطاغي للدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تحمل على عاتقها عبء القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد.

ونوه رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى مشاهد الأطفال يؤكد الجرائم البشعة التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين وخاصة الأطفال الذين يلقون حتفهم بالآلاف، مشددًا على أن زيارة قرينة رئيس الجمهورية للمستشفى يعكس حضارة الشعب المصري ومعالجته للمآسي بأبعاد إنسانية في غاية الروعة.

زيارة قرينة الرئيس السيسي للمستشفى

وزارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاطمئنان على أطفال فلسطين.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها عبر موقع "فيسبوك": "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم".

وتابعت: "وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي