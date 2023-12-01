الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه (فيديو)

استصلاح الأراضي
استصلاح الأراضي

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه، مضيفا أن الأراضي المستصلحة لا تجود فيها كل المحاصيل. 

txt

أحمد جلال: الزراعة رأس الحربة في التنمية الاقتصادية (فيديو)

txt

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة محصول القمح وتوعية المزراعين بالأساليب الحديثة

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور، الخميس، أن الأراضي الطينية القديمة "طرح النهر" يمكن أن يصل إنتاجية الفدان فيها مثلا القمح لـ18 أو 20 أردب، وفي الأراضي المستصلحة يصل إلى 12 أدرب، فهناك فارق كبير. 

وأشار جلال إلى أن الأراضي المستصلحة تحتاج إلى تكلفة عالية لزراعة النبات فهي تحتاج إلى كل أنواع الأسمدة وكل ما يساعد على النمو عكس الأراضي الطينية القديمة، لأنها تربة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، مضيفا أن الإنتاجية في الأراضي المستصلحة أقل من الأراضي الطينية، مؤكدا أن ميزة الري الذكي تستخدم في الأراضي المستصلحة على عكس الأراضي الطينية تستخدم بنسبة أقل.

أراضي الدلتا القديمة 5 ملايين فدان

وأكد أن التغيرات المناخية التي تواجه العالم أثرت في إنتاجية قطاع الزراعة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى إنتاجية أقل وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. 

وأشار إلى أن السلع الاستراتيجية مثل القمح نستوردها بكمية كبيرة، مما يسبب أزمة لتوفير احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن هذه الأزمة تتمثل في محدودية الأرض والمياه.

وأكد أن أراضي الدلتا القديمة التي تمثل 5 ملايين فدان لا تستطيع تغطية كافة الاحتياجات، لذلك تم اللجوء إلى أراضي الاستصلاح الزراعي مثل أراضي النوبرية والصالحية وغيرها، إذ وصلنا إلى 10 فدان مليون من الأراضي التي تم استصلاحها، مضيفا أن هذه الزيادة من الرقعة الزراعية لا تتناسب مع التعداد السكاني.

مواد متعلقة

أحمد جلال: الزراعة رأس الحربة في التنمية الاقتصادية (فيديو)

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة محصول القمح وتوعية المزراعين بالأساليب الحديثة

وكيل زراعة الغربية يستقبل وفد مركز الزراعة التعاقدية بالبنك الدولى

وزير الزراعة يدعم الفلاحين في قرى حياة كريمة بالمعدات الزراعية

وزير الزراعة يفتتح أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي بالشرق الأوسط

وزير الزراعة يتابع سير العمل بمنظومة الحجر الزراعي والصادرات الزراعية

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي المعتمدة

الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

الجريدة الورقية