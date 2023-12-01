استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه (فيديو)

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه، مضيفا أن الأراضي المستصلحة لا تجود فيها كل المحاصيل.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور، الخميس، أن الأراضي الطينية القديمة "طرح النهر" يمكن أن يصل إنتاجية الفدان فيها مثلا القمح لـ18 أو 20 أردب، وفي الأراضي المستصلحة يصل إلى 12 أدرب، فهناك فارق كبير.

وأشار جلال إلى أن الأراضي المستصلحة تحتاج إلى تكلفة عالية لزراعة النبات فهي تحتاج إلى كل أنواع الأسمدة وكل ما يساعد على النمو عكس الأراضي الطينية القديمة، لأنها تربة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، مضيفا أن الإنتاجية في الأراضي المستصلحة أقل من الأراضي الطينية، مؤكدا أن ميزة الري الذكي تستخدم في الأراضي المستصلحة على عكس الأراضي الطينية تستخدم بنسبة أقل.

أراضي الدلتا القديمة 5 ملايين فدان

وأكد أن التغيرات المناخية التي تواجه العالم أثرت في إنتاجية قطاع الزراعة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى إنتاجية أقل وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن السلع الاستراتيجية مثل القمح نستوردها بكمية كبيرة، مما يسبب أزمة لتوفير احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن هذه الأزمة تتمثل في محدودية الأرض والمياه.

وأكد أن أراضي الدلتا القديمة التي تمثل 5 ملايين فدان لا تستطيع تغطية كافة الاحتياجات، لذلك تم اللجوء إلى أراضي الاستصلاح الزراعي مثل أراضي النوبرية والصالحية وغيرها، إذ وصلنا إلى 10 فدان مليون من الأراضي التي تم استصلاحها، مضيفا أن هذه الزيادة من الرقعة الزراعية لا تتناسب مع التعداد السكاني.