متحدث الوزراء يكشف المستهدف من برنامج الطروحات الحكومية (فيديو)

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 65% طبقا لوثيقة الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كل يوم"، المذاع على قناة "أون تي في"، الخميس، أن برنامج الطروحات مستمر وسيكون هناك إعلان عن المرحلة المقبلة من الطروحات.

الطروحات ستأخذ وقتا

وأوضح أن مسألة الطروحات والتقارب من بعض الشركات سواء عن طريق البورصة أو الاستثمار الاستراتيجي ستأخذ وقتا سواء في عمليات إعادة هيكلة وعمليات التقييم والمفاوضات.

وأكد أن المكون المحلي والصناعة المحلية له الأولوية في المشروعات الحالية، وفيها توجيهات رئاسية والحكومة تعمل على ذلك، مضيفا أن مجموعة حوافز واسعة مقدمة من الحكومة في ذلك الوقت، وأن الدولة تعمل على تسهيل المناخ في بيئة المصنعين.