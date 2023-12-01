الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

متحدث الوزراء يكشف المستهدف من برنامج الطروحات الحكومية (فيديو)

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 65% طبقا لوثيقة الدولة. 

txt

رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

txt

رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كل يوم"، المذاع على قناة "أون تي في"، الخميس، أن برنامج الطروحات مستمر وسيكون هناك إعلان عن المرحلة المقبلة من الطروحات.

الطروحات ستأخذ وقتا

وأوضح أن مسألة الطروحات والتقارب من بعض الشركات سواء عن طريق البورصة أو الاستثمار الاستراتيجي ستأخذ وقتا سواء في عمليات إعادة هيكلة وعمليات التقييم والمفاوضات. 

وأكد أن المكون المحلي والصناعة المحلية له الأولوية في المشروعات الحالية، وفيها توجيهات رئاسية والحكومة تعمل على ذلك، مضيفا أن مجموعة حوافز واسعة مقدمة من الحكومة في ذلك الوقت، وأن الدولة تعمل على تسهيل المناخ في بيئة المصنعين.

مواد متعلقة

صبحي: "شباب بلد" تعكس التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة

أشرف صبحى: "شباب بلد" تعكس التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة وتحقق تكامل الجهود

من بينها إقامة محطة شمسية .. أهم قرارات الحكومة اليوم

حجازي يعرض استراتيجية التعليم 2024-2029 أمام الحكومة

السيسي يطلع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات الدولية

البيت الأبيض يعرب عن امتنانه لدعم الحكومة المصرية لعمليات تسليم المساعدات الإنسانية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة": الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير شعبنا بالتهجير

مدبولي: الحكومة حريصة على الاستماع لرؤساء اللجان النوعية بالنواب
الجريدة الورقية