صداقة الأسرى ومقاتلو المقاومة تصعق إسرائيل (فيديو)

ظهر المحتجزون الإسرائيلون يودعون مقاتلي حماس فور وصولهم لسيارات الصليب الأحمر، وكان المشهد لأصدقاء يودعون بعضهم البعض وليس وداع أسري لمحتجزيهم.

على النقيض من هذه المعاملة عاشت الأسيرات الفلسطينيات حياة قاسية جدا داخل سجون الاحتلال بلغت أقصى درجات العنف من خلال منع الطعام والشراب عنهن، ومنعهن عن النوم والذهاب إلى دورات المياه سوى مرة واحدة في اليوم.

وهناك مقاربة بسيطة تكشف عين الحقيقة بما قالته يوخفيد لـ"فيتشيد"، إحدى المحتجزات التي أطلق سراحها قبل فترة، التي أكدت أنهم لم يتعرضوا لأي ضرر، وأنهم كانوا يعاملونها باحترام.

وبينت تلك المقاربة التي الدستور الرفيع والأخلاق الرحيمة في معاملة المحتجزين في ضوء القانون الدولي الإنساني، مقابل التباهي الذي يؤكده كبار القادة الإسرائيليين عن جرائم تمارس ضد الأسرى الفلسطينين كالفرق بين المحتجزين الذين قطعوا أياما فقط بقبضة حماس، والأسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ سنوات داخل سجون الاحتلال.

الهدنة في غزة

وبدأ سريان الهدنة في 24 نوفمبر وكان يفترض أن تنتهي الخميس عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة بتوقيت غرينتش) إلا أنها مددت في اللحظة الأخيرة.

أكدت إسرائيل أنها تلقّت لائحة جديدة بأسماء محتجزين من نساء وأطفال في قطاع غزة سيفرج عنهم، اليوم الخميس، في مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.