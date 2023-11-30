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د. وجدي زين الدين: تفقد قرينة الرئيس أطفال غزة مشهد حضاري لشعب يعالج المآسي بالإنسانية
الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صداقة الأسرى ومقاتلو المقاومة تصعق إسرائيل (فيديو)

أسرى إسرائيل
أسرى إسرائيل

ظهر المحتجزون الإسرائيلون يودعون مقاتلي حماس فور وصولهم لسيارات الصليب الأحمر، وكان المشهد لأصدقاء يودعون بعضهم البعض وليس وداع أسري لمحتجزيهم.

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بدء تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة السابعة

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حماس تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة

على النقيض من هذه المعاملة عاشت الأسيرات الفلسطينيات حياة قاسية جدا داخل سجون الاحتلال بلغت أقصى درجات العنف من خلال منع الطعام والشراب عنهن، ومنعهن عن النوم والذهاب إلى دورات المياه سوى مرة واحدة في اليوم.

وهناك مقاربة بسيطة تكشف عين الحقيقة بما قالته يوخفيد لـ"فيتشيد"، إحدى المحتجزات التي أطلق سراحها قبل فترة، التي أكدت أنهم لم يتعرضوا لأي ضرر، وأنهم كانوا يعاملونها باحترام.

وبينت تلك المقاربة التي الدستور الرفيع والأخلاق الرحيمة في معاملة المحتجزين في ضوء القانون الدولي الإنساني، مقابل التباهي الذي يؤكده كبار القادة الإسرائيليين عن جرائم تمارس ضد الأسرى الفلسطينين كالفرق بين المحتجزين الذين قطعوا أياما فقط بقبضة حماس، والأسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ سنوات داخل سجون الاحتلال.

الهدنة في غزة

وبدأ سريان الهدنة في 24 نوفمبر وكان يفترض أن تنتهي الخميس عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة بتوقيت غرينتش) إلا أنها مددت في اللحظة الأخيرة.

أكدت إسرائيل أنها تلقّت لائحة جديدة بأسماء محتجزين من نساء وأطفال في قطاع غزة سيفرج عنهم، اليوم الخميس، في مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

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