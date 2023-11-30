انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في نيوزيلاندا.. وفرنسا تستعد للعرس الديمقراطي بلجنتين

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال خالد شقير مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة من باريس، إن عدد الجالية المصرية في العاصمة الفرنسية كبيرة، سواء كانوا مقيمين أو دارسين، مشيرًا إلى أنه منذ لحظات وضع أفراد من السفارة المصرية الحواجز، ولافتًا إلى أنه تحد مع السفير علاء يوسف منذ لحظات وأكد أن هناك استعدادات خاصة للتسهيل على المصريين.

وأضاف شقير في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج ستبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت باريس والعاشرة صباحا بتوقيت القاهرة".

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، أنّ هذا العُرس الانتخابي ليس فقط في مدينة باريس أو للناخبين في باريس ولكن للناخبين في منطقة شمال فرنسا بما فيها مدينة نانت وستراسبورج وليل وغيرها من المدن الشمالية.

وأكد: "في جنوب فرنسا، توجد اللجنة الثانية، وهي لجنة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالجنوب الفرنسي، وتشمل إمارة موناكو ومدن نيس وليون ومونبيلييه وتولوز ومارسيليا، ومن ثم، فإن هذا هو العُرس الانتخابي الذي ينتظره المصريون المقيمون في العاصمة الفرنسية باريس".



