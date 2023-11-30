الأمراض الخطيرة تلاحق نازحي غزة (فيديو)

أدى الازدحام الشديد في مراكز الإيواء بغزة إلى بدء ظهور أمراض خطيرة ومعدية كالتهاب الكبد الوبائي، وزيادة في ظهور أعراض أمراض أخرى.

وقال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم الأونروا في غزة، إنه "جرى اكتشاف حالات من مرض الكبد الوبائي وهذا الأمر خطير للغاية، في ظل الازدحام الشديد في مراكز الإيواء"، مضيفا: "لدينا مليون و100 ألف، الآن في 156 مدرسة أو مركز إيواء تابع للأونروا ونتخوف من هذه التقارير التي تتحدث عن اكتشاف بعض الحالات، وهذا المرض ستكون له نتائج مدمرة في حال انتشاره".

وحذرت منظمة الصحة العالمية سابقا من خطر انتشار الأمراض المعدية بعدما لاحظت زيادة مذهلة في حالات الإصابة بالإسهال، خاصة بين الرضع والأطفال، وظهور متلازمة اليرقان الحادة.

فيما كشف راعي العبادلة، مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة الفلسطينية، أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي وصلت 260 حالة أغلبها أمراض وبائية.

وأضاف أنه جاء في المرتبة الأولى التهابات الشعب الهوائية عند الأطفال أقل من 10 سنوات، حيث بلغ مجموع الحالات التراكمية أكثر من 111 ألف حالة، بينما جاء في المرتبة الثانية 80 ألف حالة إسهال لدى الأطفال.

جهود مصر لوقف الحرب في غزة

نجحت مصر اليوم فى تمديد الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى لمدة يوم واحد فى قطاع غزة بمشاركة قطرية وأمريكية. فيما تم تبادل الدفعة السادسة من الأسرى والرهائن بين المقاومة والاحتلال.

أكدت القاهرة أن الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الشروط المتفق عليها فى أيام الهدنة الستة السابقة.

وتبذل مصر جهودا مضنية لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة،عقب تجاوز العديد من العقبات التى كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة لليوم السابع على التوالى. ودعت مصر الطرفين للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتعهدت بمواصلة بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة عبر معبر رفح المفتوح لعبور الأشخاص وقوافل الإغاثة الإنسانية.