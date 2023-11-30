وصول الرئيس السيسي إلى الإمارات للمشاركة في "كوب 28" (فيديو)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28”.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

مصر تسلم رئاسة مؤتمر كوب 27 إلى الإمارات

شارك سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر كوب 27، في فعاليات افتتاح كوب 28، اليوم الخميس، وسلم رئاسة الدورة الجديدة للإماراتي سلطان الجابر.

وانطلقت اليوم في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.